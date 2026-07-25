Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,37 доллара США, или на 5,84%, до 102,73 доллара США.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 6,43 доллара, или на 6,11%, до 98,75 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 6,25 доллара, или на 8,81%, до 64,65 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 6,59 доллара, или на 6,28%, до 98,33 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно данным Trading Economics, в пятницу сырая нефть подешевела на 3%, опустившись примерно до 89,3 доллара за баррель. Отмечается, что причиной этому стали сообщения о том, что Пакистан при поддержке Китая пытается возобновить переговоры между США и Ираном. Подчеркивается, что эти новости усилили надежды на дипломатическое урегулирование для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

"По имеющимся данным, китайские официальные лица все больше обеспокоены тем, что удары по странам Персидского залива и перебои в Ормузском проливе наносят ущерб экономическим интересам страны.

Несмотря на падение цен, на фоне резкого обострения военной напряженности на Ближнем Востоке сырая нефть подорожала примерно на 8% в недельном исчислении.

Ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по Ирану уже в 13-ю ночь подряд. Сообщается, что удары были направлены против военной инфраструктуры и морских объектов. Армия США заявила, что Ормузский пролив остается открытым при поддержке американских сил.

Тем временем Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант беспрецедентного военного ответа Ирану, и предупредил, что Тегерану будет дан жесткий ответ в случае поддержки новых атак хуситов на суда в Красном море", - говорится в сообщении.