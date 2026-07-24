Спасатели спасли тонувшего на одном из пляжей

Сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана спасли человека, оказавшегося в опасности во время купания на пляже в поселке имени Г. З. Тагиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел в зоне ответственности спасательного поста "Тагиев". Во время купания один человек оказался под угрозой утопления.

Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавший был своевременно извлечен из воды.