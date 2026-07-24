https://news.day.az/society/1850136.html Спасатели спасли тонувшего на одном из пляжей Сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана спасли человека, оказавшегося в опасности во время купания на пляже в поселке имени Г. З. Тагиева. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел в зоне ответственности спасательного поста "Тагиев".
Спасатели спасли тонувшего на одном из пляжей
Сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана спасли человека, оказавшегося в опасности во время купания на пляже в поселке имени Г. З. Тагиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел в зоне ответственности спасательного поста "Тагиев". Во время купания один человек оказался под угрозой утопления.
Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавший был своевременно извлечен из воды.
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