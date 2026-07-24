https://news.day.az/politics/1850126.html Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками - начальнику сил обороны ВС Пакистана фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками - начальнику сил обороны ВС Пакистана фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
"Глубоко опечален вестью о том, что в результате нападения с использованием заминированного автомобиля на пост сил безопасности в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе Пакистана, погибли 14 человек, в том числе 12 военнослужащих, и 24 человека получили ранения.
Мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям", - говорится в сообщении.
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