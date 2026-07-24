Отозван посол Азербайджана в Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, а также в Республике Мальта и Республике Сан-Марино по совместительству, и с должности Постоянного представителя Азербайджана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе и Международном фонде сельскохозяйственного развития.