https://news.day.az/officialchronicle/1849974.html Отозван посол Азербайджана в Италии Отозван посол Азербайджана в Италии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отозван посол Азербайджана в Италии
Отозван посол Азербайджана в Италии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, а также в Республике Мальта и Республике Сан-Марино по совместительству, и с должности Постоянного представителя Азербайджана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе и Международном фонде сельскохозяйственного развития.
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