В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемым усилением ветра 25-26 июля.

Как передает Day.Az, желтый уровень предупреждения объявлен в Нахчыванской Автономной Республике, а также в Газахе, Гяндже, Товузе, Шамкире, Мингячевире, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Губе, Сиязане, Хызы, Гобустане, Агстафе, Самухе и Кяльбаджаре. Здесь ожидается юго-восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Хачмазском, Гусарском и Шабранском районах объявлен оранжевый уровень опасности. По данным синоптиков, скорость юго-восточного ветра здесь усилится до 20,8-28,4 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az