https://news.day.az/politics/1849790.html Баку сказал правду о колониализме - в Париже ответили истерикой Трое французских депутатов, застрявших в политическом анахронизме, направили Жан-Ноэлю Барро письмо с требованием "твердого ответа" на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о французском колониализме и праве народов заморских территорий - от Новой Каледонии до Майотты - самим определять свою судьбу.

Баку сказал правду о колониализме - в Париже ответили истерикой

Политика, 24 июля 2026 12:50 (UTC +04:00) 9 634
Баку сказал правду о колониализме

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Трое французских депутатов, застрявших в политическом анахронизме, направили Жан-Ноэлю Барро письмо с требованием "твердого ответа" на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о французском колониализме и праве народов заморских территорий - от Новой Каледонии до Майотты - самим определять свою судьбу. Словно Париж до сих пор верит, что может диктовать тон стране, которая еще 13 июля публично назвала вещи своими именами.

А через сутки, 21 июля, в Берлине Президент Азербайджана и бундесканцлер Фридрих Мерц ставят подписи под Совместной декларацией о стратегической повестке двустороннего партнерства - документом, который фиксирует углубление сотрудничества в энергетике, транспорте, торговле, инвестициях и науке. Германия становится второй после Италии европейской страной, заключившей с Баку соглашение такого уровня.

Сорок восемь часов. Две Европы. Один Азербайджан.

И одна безжалостная арифметика реальности: пока Париж судорожно ищет повод для очередного дипломатического скандала, Берлин спокойно договаривается о поставках азербайджанского газа - до двух миллиардов кубометров в год, - чтобы окончательно вырваться из энергетической зависимости от Москвы. Франция продолжает жить в мире собственных иллюзий и проармянских фантомов. Германия считает кубометры, миллиарды и геополитический вес.

Кто из них еще способен видеть XXI век таким, какой он есть, а кто уже окончательно превратился в музейный экспонат собственной внешней политики?

Разберем по порядку, поскольку здесь именно факты бьют больнее любой риторики. Тринадцатого июля в Шуше, на четвертом Всемирном медиафоруме, Президент Азербайджана произнес фразу, которую французская пресса заметила лишь через неделю, с подачи Le Figaro: в XXI веке нельзя удерживать в статусе колоний территории, отстоящие на десять тысяч километров. Прозвучали Новая Каледония, Полинезия, Мартиника, Сен-Мартен.

Двадцатого числа депутат от Новой Каледонии Николя Мецдорф вместе с полинезийскими коллегами Моэрани Фребо и Николь Санке направил Барро письмо, где речь идет о "вопиющем вмешательстве", об "оскорблении Франции" и об "операции против французского суверенитета в заморских территориях", ведущейся, по их версии, "три года подряд". Депутаты требуют вызова азербайджанского посла.

Ответ пришел не из Баку, а из Нумеа. Организация CCAT, Ячейка координации полевых действий, напомнила французским парламентариям очевидное: проблема в арифметике самих требующих. Пока одни депутаты добиваются наказания нашей страны за поддержку деколонизации, ведущие страны Евросоюза углубляют с Баку стратегическое сотрудничество.

Вопрос, поставленный CCAT, прост до неприличия: можно ли считать Азербайджан стратегическим партнером ЕС, развивать с ним энергетическую и дипломатическую кооперацию, а затем возмущаться за напоминание о процессе, признанном Организацией Объединенных Наций?

Вот здесь и обнажается фундамент, который французские депутаты предпочитают не трогать. Новая Каледония внесена в список несамоуправляющихся территорий ООН - в 1946 году, затем повторно в 1986-м. Обязательства по главе XI Устава ООН Франция приняла добровольно, никто ее не принуждал. Ни Баку, ни Анкара, ни Москва не вписывали архипелаг в этот перечень.

Требовать дипломатических санкций за упоминание документа, под которым стоит подпись самой Франции, - логическая конструкция, не выдерживающая ни секунды проверки. Международное право не становится вмешательством оттого, что его цитирует неудобный собеседник.

Так зачем тогда это идиотское письмо? Ответ следует искать в Нумеа и в зале заседаний на улице Университета. Каледонский процесс лежит в руинах, и никакого отношения к Азербайджану эти руины не имеют. Соглашение в Бужевале от двенадцатого июля 2025 года, предусматривавшее создание "Государства Новая Каледония" внутри Республики, было отвергнуто ФНОКС - главной силой сторонников независимости.

Договоренности Елисейского дворца и Удино от девятнадцатого января 2026 года ситуацию не спасли. Конституционный законопроект, призванный все это закрепить, провалился в Национальном собрании. Правительству пришлось идти на провинциальные выборы без реформы избирательного корпуса - ровно того, чего оно стремилось избежать любой ценой.

Выборы двадцать восьмого июня 2026 года дали картину, от которой в Париже предпочитают отводить взгляд. Явка - 63,71 процента, минус 2,8 пункта к 2019 году. Список "Лоялистов" и "Объединения" во главе с Соней Бакес взял в Южной провинции 50,14 процента и 28 мандатов из 40. В Конгрессе, однако, у противников независимости 24 места из 54, у сторонников - 26, хотя они расколоты между Каледонским союзом, УНИ-Палика и "Коренной нацией".

Четыре мандата "Океанийского пробуждения" превратились в разменную гирю на весах. Патовая конфигурация без большинства, без перспективы, без консенсуса. Проще обвинить Баку, чем объяснить избирателям, почему за два года после мая 2024-го Париж не сумел договориться ни с кем.

Четырнадцать трупов. Девятьсот семьдесят пять раненых, из которых около семисот - жандармы и полиция. Минимум 2,2 миллиарда евро прямого ущерба: 1,2 миллиарда частному сектору, миллиард - публичной инфраструктуре. Депутатские поправки к бюджету 2026-го называют уже свыше двух миллиардов - почти пятую часть ВВП архипелага. Экономика просела на 13,5 процента за один 2024 год. Обычных безработных стало 5500 вместо 2400 годом раньше.

Четверть наемных работников потеряла полный или частичный заработок. Сотни предприятий сгорели. Более семи тысяч рабочих мест исчезли - свыше десяти процентов всей частной занятости.

Тринадцатого мая 2024-го Париж попытался "разморозить" избирательный корпус. Формула звучала технично: добавить примерно 25 тысяч новых голосов - 12 441 местных уроженца и до 13 400 человек с десятилетним стажем проживания. На деле это означало размывание веса канаков, которые по переписи 2019-го составляют 41 процент населения.

Соглашения Нумеа, три референдума 2018-2021 годов, где большинство уже сказало "нет" независимости, - все это Париж решил подправить одним росчерком. Результат пришел через несколько часов.

К сентябрю 2024-го на территории с населением около 270 тысяч стояло уже шесть тысяч французских силовиков. На пике - бронетехника, вертолеты, подразделения GIGN. Более 2500 человек задержаны, свыше 500 привлечены к суду. В тюрьме Camp Est, рассчитанной на 390 мест, в декабре держали 596 человек; 173 спали на матрасах на полу. До 95 процентов заключенных - канаки.

Отчет Национальной консультативной комиссии по правам человека 2026 года фиксирует "насильственную, часто несоразмерную репрессию", физическое насилие, в том числе против несовершеннолетних, уничтожение имущества, коллективные наказания. Французские силы, по свидетельствам, стреляли с вертолетов и использовали бронемашины против гражданских.

Никель давал до 20 процентов ВВП, 90 процентов экспорта и 20-25 процентов рабочих мест в частном секторе. К моменту беспорядков отрасль уже дышала на ладан: мировые цены упали на 45 процентов, индонезийская конкуренция душила, завод KNS стоял с февраля. После 13 мая шахты остановились почти полностью. SLN сократила переработку до минимума, конвейер на одном из рудников сгорел. Семь тысяч потерянных мест - не абстракция.

В районах вроде Коне безработица выросла на десятки процентов. Более десяти тысяч человек уехали. Население, которое в 2019-м было 271 тысяча, продолжало сжиматься.

Париж ввел чрезвычайное положение, запретил TikTok, перебросил лидеров независимости в метрополию. Официальная версия - восстановление порядка. Факты говорят иное: экономика архипелага потеряла четверть своего веса, а социальный разрыв, где у канаков бедность уже составляла 32,5 процента против втрое меньшего показателя у остальных, только углубился.

Франция десятилетиями учила остальных, как правильно решать территориальные споры. В случае карабахских армян-сепаратистов она предпочитала говорить о "праве народов", игнорируя территориальную целостность. На собственной земле, где коренной народ веками жил под трехцветным флагом, она выбрала другой метод: изменить электоральную арифметику, а когда вспыхнуло - ввести войска.

Два с лишним миллиарда евро ущерба, четырнадцать смертей и тысячи разрушенных судеб - вот цена этой арифметики.

Цифры не требуют пафоса. Они уже лежат на столе. Париж их видит. Архипелаг их платит.

Спросим прямо: кто поджег эти предприятия? Неужто азербайджанский посол, а?! Государственный флаг чужой страны на баррикаде - символ, не причина. Причина - конституционная реформа, продавленная вопреки позиции коренного населения, и тридцатилетняя привычка считать, будто три референдума 2018, 2020 и 2021 годов закрывают вопрос, при том что последний из них канаки бойкотировали. Внешний враг удобен именно тем, что избавляет от анализа собственных ошибок.

Классический прием, известный со времен Третьей республики: когда провинция горит, виноват иностранец.

Теперь о том, что произошло в Берлине сутками позже. Германия и Азербайджан подтвердили приверженность долгосрочному партнерству, основанному на взаимном доверии, уважении суверенитета и территориальной целостности, на принципах Устава ООН и Хельсинкского акта. Мерц назвал Азербайджан ключевым партнером в диверсификации энергопоставок. Стороны приветствовали итоги Вашингтонского саммита восьмого августа 2025 года и последующие шаги к нормализации с Арменией.

Заодно подписан документ о деловом совете. Обратите внимание на деталь: в декларации отдельно подчеркнуто стратегическое значение партнерства Азербайджана с Евросоюзом. С тем самым Евросоюзом, от имени которого французские депутаты требуют кого-то "поставить на место".

Энергетическая математика тут неумолима. В 2025 году Азербайджан экспортировал 25,2 миллиарда кубометров газа, из них 12,8 миллиарда - в Европу, 9,6 миллиарда - в Турцию, 2,3 миллиарда - в Грузию. С января 2026 года SOCAR начал поставки в Германию и Австрию по Трансадриатическому трубопроводу, доведя число европейских стран-импортеров до шестнадцати.

Мощность TAP выведена на 12 миллиардов кубометров в год, окончательное инвестиционное решение по расширению ожидается в первом квартале 2027 года. Через этот маршрут с конца 2020 года в Европу ушло около 54,3 миллиарда кубометров. Товарооборот Баку и Берлина в 2025 году - примерно полтора миллиарда долларов. Для сравнения: поставки "Газпрома" в Европу за 2025 год упали еще на 44 процента, до восемнадцати миллиардов кубометров.

Шестнадцать европейских столиц голосуют кошельком, трое депутатов голосуют исступленным, шизофреническим, гротескным пресс-релизом.

Отдельного разговора заслуживает география возмущения. Умственно деградироваший Мецдорф якобы "иронизирует": каледонцы выбрали Францию свободно, а карабахские армяне, видите ли, дескать, Азербайджан не выбирал. Аргумент, честно говоря, ущербный, и то рассыпается при первом же прикосновении к документам.

Территориальная целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР признана международным сообществом, включая Францию, с 1991 года; четыре резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года требовали вывода оккупационных сил; Париж три десятилетия сопредседательствовал в Минской группе ОБСЕ и не добился ничего, кроме консервации оккупации семи районов за пределами бывшей автономной области.

Сравнивать восстановление суверенитета над собственной международно признанной территорией с управлением архипелагом за семнадцать тысяч километров от Парижа - значит не различать право и владение.

Чего же на деле добиваются авторы письма? Вызова посла - жеста, который в дипломатическом словаре стоит примерно столько же, сколько строгий взгляд. Барро прекрасно понимает цену вопроса: Франция уже дважды за последние годы обменивалась с Баку высылками дипломатов, результат равен нулю, зато французское присутствие на Южном Кавказе сжалось до размеров посольского сада. Реальные рычаги давления отсутствуют.

Экономических связей, которыми можно было бы шантажировать, нет. Союзники по ЕС, судя по берлинскому протоколу, к крестовому походу не подписывались. Остается риторика - валюта, обеспеченная исключительно эмоциями избирателей заморских территорий.

Финальный вопрос звучит неудобно, но задать его придется. Государство, обязавшееся перед ООН вести подопечную территорию к самоопределению, за два года после четырнадцати смертей не сумело ни договориться с ФНОКС, ни провести конституционную реформу, ни восстановить экономику, обещав миллиард сто миллионов евро инвестиций в 2026 году при ущербе вдвое большем.

Министр по делам заморских территорий Наима Мутшу признает: без институционального соглашения экономику не перезапустить. Соглашения нет. Вместо него - письмо трех дегенеративных депутатов о словах, произнесенных в Шуше.

Пожар тушат заявлением о поджигателе.

Тем временем в Берлине подписывают декларации, в Нумеа считают убытки, а в Нью-Йорке Новая Каледония по-прежнему числится в списке несамоуправляющихся территорий - и вычеркнуть ее оттуда не в силах ни одно французское негодование.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН #ФРАНЦИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:38 (UTC+04), Экономика 96
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 166
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 202
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 227
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 244
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 448
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 284
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 270
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 298
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 314
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 312
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 325
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 320
Фонд "мира" строит военный лагерь: европейское лицемерие на Южном Кавказе 12:45 (UTC+04), Политика 3 008
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 316
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 350
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 343
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 447
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 397
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 429
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 394
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 417
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 446
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 437
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 427
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 496
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 438
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 439
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 6 599
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 417
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 533
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 388
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 403
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 470
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 7 698
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 497
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 496
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 520
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 555
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 502
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 419
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 452
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 695
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 585
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 570
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 516
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 505
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 534
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 899
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 472
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 553
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 569
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 891
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 13 532
Каракас вновь обратился к Лондону из-за золотых резервов 09:00 (UTC+04), В мире 613
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 636
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 744
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 622
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 8 731
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 642
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 693
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 790
Армянская ложь с французским акцентом: позорное лицемерие в Европарламенте 08:00 (UTC+04), Политика 5 872
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 622
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 579
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 835
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 604
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 686
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 999
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 879
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 949
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 672
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 691
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 802
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 614
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 756
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 891
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 611
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 608
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 753
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 924
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 972
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 911
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 980
Власти Армении ударили реваншистов по рукам - руки прочь от Кярки! 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 197
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 947
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 921
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 966
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 014
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 030
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 735
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 053
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 802
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 445
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 129
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 031
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 402
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 936
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 034
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 701
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 701
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 060
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 964
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 553
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 671
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 907
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 037
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 1 742
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 973
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 056
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 642
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 097
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 949
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 661
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 668
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 591
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 087
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 673
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 083
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 074
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 478
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 611
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 977
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 949
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 922
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 950
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 749
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 190
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 924
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 650
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 643
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 914
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 1 009
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 974
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 636
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 930
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 686
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 617
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 998
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 986
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 426
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 687
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 713
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 1 217
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 963
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 694
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 3 218
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 28 октября 14:42 (UTC+04), Туризм 572
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 28 октября 14:26 (UTC+04), Общество 671
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 28 октября 14:15 (UTC+04), Общество 789
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 28 октября 14:04 (UTC+04), Общество 826
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 28 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 019
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 609
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 1 107
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 990
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 688
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 817
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 1 056
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 616
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 1 074
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 1 133
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 982
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 033
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 856
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 966
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 449
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 618
Баку избавится от старых дизельных автобусов 28 октября 12:50 (UTC+04), Общество 722
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 722
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 992
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 28 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 980
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 1 087
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 1 004
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 1 024
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 762
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 993
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 596
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 994
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 691
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 1 013
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 690
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 28 октября 11:55 (UTC+04), Политика 997
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 28 октября 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 607
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 28 октября 11:48 (UTC+04), Общество 890
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 218
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 28 октября 11:45 (UTC+04), Экономика 989
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 28 октября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 179
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 995
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 688
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 806
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 283
Названы важные настройки нового смартфона 28 октября 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 651
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 28 октября 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 321
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 11:09 (UTC+04), Политика 1 072
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 28 октября 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 989
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 002
Еще новости