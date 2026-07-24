https://news.day.az/world/1849939.html США ударили по штабу КСИР на севере Ирана США нанесли удар по штаб-квартире военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Гилян на севере Ирана. Как сообщает агентство Fars со ссылкой на администрацию провинции, атака была проведена в ночь на пятницу, передает Day.Az.
США ударили по штабу КСИР на севере Ирана
США нанесли удар по штаб-квартире военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Гилян на севере Ирана.
Как сообщает агентство Fars со ссылкой на администрацию провинции, атака была проведена в ночь на пятницу, передает Day.Az.
Согласно информации, удар пришелся по штабу "Хазрат Сейед аш-Шухада" ВМС КСИР в городе Зибакенар.
По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.
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