США ударили по штабу КСИР на севере Ирана

США нанесли удар по штаб-квартире военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Гилян на севере Ирана.

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на администрацию провинции, атака была проведена в ночь на пятницу, передает Day.Az.

Согласно информации, удар пришелся по штабу "Хазрат Сейед аш-Шухада" ВМС КСИР в городе Зибакенар.

По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.