Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель и 90 депутатов создают новую партию

Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель официально вышел из состава Республиканской народной партии (CHP) и приступил к созданию новой политической силы.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы политика.

Согласно информации, Озель подписал учредительные документы новой партии, одновременно подав заявление о выходе из CHP. Вместе с ним к числу учредителей присоединился 91 депутат парламента, также покинувший Республиканскую народную партию.

Ожидается, что учредительные документы новой партии будут переданы в Министерство внутренних дел Турции уже в течение дня для завершения процедуры регистрации.

Накануне, выступая на заседании парламентской фракции CHP, Озель фактически подтвердил предстоящий уход. Он заявил, что выходит к трибуне "с грустью своевременного прощания", и сообщил, что новая партия будет создана вместе с депутатами, избранными народом.