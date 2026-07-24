В Баку запускают новый вид скорой помощи - ПОДРОБНОСТИ

Для повышения оперативности работы службы скорой медицинской помощи в Баку начнут использовать специальные медицинские мотоциклы.

Как передает Day.Az, в TƏBİB в ответ на запрос Trend сообщили, что новый формат службы под названием Ambucycle на первом этапе будет внедрен с использованием 10 мотоциклов. Управлять ими будут специально подготовленные фельдшеры. Ожидается, что это позволит значительно быстрее добираться до пациентов в районах с плотным автомобильным движением. После оценки результатов проекта его планируется постепенно расширить.

В TƏBİB отметили, что сотрудники, отобранные для работы на медицинских мотоциклах, прошли дополнительную подготовку. Они владеют навыками оказания экстренной помощи и имеют соответствующие водительские удостоверения.

Мотоциклы оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи на месте происшествия. В частности, бригады смогут проводить сердечно-легочную реанимацию (BLS и ACLS), непрямой массаж сердца, дефибрилляцию, обезболивание, иммобилизацию при переломах и другие неотложные медицинские вмешательства.

Новая служба будет использоваться прежде всего в часы пик и в районах с интенсивным движением, где особенно важно максимально быстро прибыть к пациенту. Решение о направлении Ambucycle будет принимать диспетчер в соответствии с действующими алгоритмами медицинской сортировки вызовов.

Главная задача проекта - выиграть драгоценные минуты при критических состояниях и начать оказание помощи еще до прибытия обычной бригады скорой помощи.

Если после осмотра выяснится, что пациент нуждается в госпитализации, на место незамедлительно направят стандартный автомобиль скорой помощи. До его прибытия медицинская бригада на мотоцикле будет стабилизировать состояние пациента, контролировать жизненно важные показатели и продолжать необходимые медицинские мероприятия.

После прибытия автомобиля скорой помощи пациента доставят в больницу в соответствии с действующими медицинскими протоколами.

В TƏBİB также сообщили, что для проекта Ambucycle используются мотоциклы местного производства.