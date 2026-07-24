Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем повысится до 33-38 градусов. Атмосферное давление ожидается на уровне 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.
В районах Азербайджана преимущественно сохранится сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Местами в горах ожидается туман. Восточный ветер будет умеренным, днем в некоторых районах возможны его порывы.
Температура воздуха в регионах ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 35-39 градусов. В горных районах ночью ожидается 15-20 градусов, днем - 25-30 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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