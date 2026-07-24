https://news.day.az/politics/1849697.html Изменения в Конституцию Армении не так сложны, как утверждает Ереван – РАСКЛАД от доктора международного права Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что позиция азербайджанской стороны в вопросе окончательного подписания мирного соглашения принципиальна. "Президент Ильхам Алиев уже озвучил официальную позицию Азербайджана. Мы ожидаем исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану.

Изменения в Конституцию Армении не так сложны, как утверждает Ереван – РАСКЛАД от доктора международного права

Политика, 24 июля 2026 11:00 (UTC +04:00) 7 221
Изменения в Конституцию Армении не так сложны, как утверждает Ереван

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что позиция азербайджанской стороны в вопросе окончательного подписания мирного соглашения принципиальна. "Президент Ильхам Алиев уже озвучил официальную позицию Азербайджана. Мы ожидаем исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. После этого мирное соглашение может быть подписано", - сказал глава МИД журналистам в начале июля.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с днем Конституции сообщил армянским СМИ, что проект текста нового Основного закона будет опубликован до конца года.

Так, что же должно произойти: армянская сторона будет менять текст преамбулы Конституции или принимать новую? И почему Пашинян говорит о принятии новой Конституции, если изменение преамбулы возможно и без этого, позволив ускорить подписание мирного соглашения? Попробуем разобраться.

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Конституционно-правовой контекст мирного процесса

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период неизбежно выходит за рамки исключительно дипломатического документа. В подобных случаях мирные соглашения опираются не только на международное право, но и на внутренние конституционные системы государств, поскольку именно национальные конституции определяют порядок ратификации и юридическую силу международных обязательств.

Ключевым элементом в данной конфигурации становится вопрос соответствия будущего мирного договора Конституции Армении. В случае наличия противоречий между международным договором и конституционными положениями возникает риск признания договора неконституционным на уровне национального конституционного контроля, что ставит под сомнение его устойчивость и исполнимость.

В этом контексте особое значение приобретает преамбула Конституции Армении, в которой содержится ссылка на Декларацию о независимости 1990 года. В публично-правовой и политико-правовой дискуссии данная ссылка интерпретируется как потенциально содержащая положения, которые вступают в противоречие с принципом взаимного признания территориальной целостности государств.

Именно поэтому вопрос изменения конституционных положений становится частью переговорной повестки мирного процесса.

Изменение Конституции и международное право

С точки зрения международного права ключевыми принципами являются: 1) принцип pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться); 2) принцип суверенного равенства государств; 3) принцип территориальной целостности; 4) принцип невмешательства во внутренние дела государств.

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Однако международное право одновременно признает, что для устойчивого исполнения международных договоров необходимо их соответствие внутренним правовым системам государств-участников. В противном случае возникает ситуация так называемого "конституционного блока исполнения", когда международный договор формально подписан, но не может быть эффективно имплементирован внутри страны.

В практике различных государств после вооруженных конфликтов или мирных соглашений нередко возникает необходимость корректировки конституционных положений для устранения потенциальных коллизий между внутренним и международным правом.

Конституция Армении предусматривает многоуровневую систему изменения Основного закона, включая: 1) изменения, принимаемые парламентом квалифицированным большинством; 2) изменения, требующие обязательного референдума; 3) промежуточные процедуры вынесения вопроса на референдум парламентским решением; 4) отдельный порядок для конституционных законов; 5) неизменяемые положения (Применительно к пятому пункту следует напомнить об антиконституционном решении Конституционного суда Армении от 29 апреля 2021 года, где делается попытка, расширив положения статьи 203, отнести преамбулу к неизменяемым положениям Конституции Армении).

В данной системе особое значение имеет различие между: а) полным пересмотром Конституции; б) изменением отдельных положений; в) изменением положений, не включенных в перечень норм, подлежащих обязательному референдуму.

Это создает юридическую возможность для различных траекторий реформирования.

Как можно изменить Конституцию Армении

Подготовка к изменениям в Конституции Республики Армения может начаться с приведения в порядок, при необходимости, Закона о референдуме.

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Согласно части 2 статьи 103 Конституции Армении, Закон о референдуме, так же, как еще 6 перечисленных в ней законов Армении, являются конституционными законами и принимаются парламентом как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. 64 депутатских мандата "Гражданского договора" позволяют внести изменения или принять новый Закон о референдуме.

При этом следует иметь в виду, что изменение преамбулы Конституции Армении, содержащей ссылку на Декларацию о независимости 1990 года с территориальными претензиями к Азербайджану, не обязательно требует проведения всенародного референдума. Определяющее значение имеет статья 202 Конституции. Ее часть 1 устанавливает исчерпывающий перечень глав и статей, изменения в которые принимаются исключительно посредством референдума. Поскольку преамбула в данном перечне отсутствует, на нее распространяется часть 2 этой же статьи, согласно которой изменения в остальные положения Конституции принимаются Национальным Собранием большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов.

В этом случае при вынесении "Гражданским договором" проекта об изменении преамбулы Конституции на рассмотрение Национального собрания сторонникам Пашиняна необходимо 70 голосов для прохождения проекта.

Здесь возможны два варианта. При первом, правящая партия находит сторонников своего проекта из числа оппозиционных депутатов и проводит законопроект. Тогда необходимость в референдуме отпадает. Во втором случае, если к своим 64 голосам правящей партии не удастся раздобыть недостающие голоса, естественно, проект будет отклонен.

При таком повороте дел, депутаты от "Гражданского договора" могут воспользоваться ч.3 ст.202, которая гласит, что если Национальное Собрание не принимает проект предусмотренных частью 2 настоящей статьи изменений в Конституции, то он может быть вынесен на референдум постановлением, принятым как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов".

Сторонники Пашиняна обладают в парламенте большинством в три пятых голосов от общего числа депутатов, поэтому вынести проект изменения преамбулы на референдум и добиться его принятия при выполнении вышесказанного не составит труда.

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Согласно статье 207 Конституции и статьи 35 Конституционного закона о референдуме, вынесенный на референдум акт принимается, если за него проголосовало больше половины участников референдума, но не менее чем одна четвертая граждан, имеющих право на участие в референдуме.

Таким образом, при внимательном анализе статей 103, 202 и 207 Конституции исключение из преамбулы положений, допускающих территориальные притязания к соседним государствам, может быть осуществлено, при существующем статус-кво, как парламентским путем, так и посредством референдума.

То есть в практическом плане существуют два основных пути:

1) Точечное изменение преамбулы, которое, представляя собой узко-правовую задачу, отличается быстро реализуемой процедурой, минимизацией институциональной нагрузки и направлено на прямое устранение конкретного препятствия для подписания мирного соглашения.

2) Полная конституционная реформа (принятие новой Конституции) - это длительность процесса, высокая институциональная сложность, необходимость широкой политической консолидации и зависимость от референдума, что приведет к затягиванию мирного процесса.

С точки зрения международной практики ключевой проблемой подобных ситуаций является не само наличие конституционных норм, а их интерпретация конституционными судами при оценке международных договоров.

Во многих государствах конституционные суды обладают полномочиями проверять соответствие международных договоров Конституции до их ратификации. В такой модели даже политически согласованный договор может быть заблокирован, если суд усмотрит противоречие с конституционными нормами.

Поэтому вопрос о преамбуле приобретает не символическое, а юридико-прикладное значение: он влияет на устойчивость будущего мирного соглашения.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться тем, какой из предусмотренных Конституцией механизмов будет запущен Ереваном на практике: точечное изменение преамбулы либо принятие новой Конституции Армении.

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#МИРНЫЙ ДОГОВОР #КОНСТИТУЦИЯ АРМЕНИИ
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 597
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 1 057
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 936
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 668
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 806
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 1 002
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 606
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 1 021
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 1 080
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 930
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 978
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 845
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 914
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 396
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 606
Баку избавится от старых дизельных автобусов 28 октября 12:50 (UTC+04), Общество 711
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 713
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 939
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 28 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 931
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 1 039
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 951
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 973
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 751
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 941
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 589
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 945
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 678
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 963
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 681
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 28 октября 11:55 (UTC+04), Политика 948
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 28 октября 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 597
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 28 октября 11:48 (UTC+04), Общество 880
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 209
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 28 октября 11:45 (UTC+04), Экономика 939
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 28 октября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 118
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 944
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 669
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 797
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 275
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Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 28 октября 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 938
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 950
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 28 октября 11:01 (UTC+04), Экономика 975
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 28 октября 10:49 (UTC+04), Экономика 972
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В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 28 октября 10:22 (UTC+04), Культура 710
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Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 28 октября 10:01 (UTC+04), Общество 760
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 28 октября 09:50 (UTC+04), Политика 9 126
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США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 28 октября 09:24 (UTC+04), В мире 1 007
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 28 октября 09:15 (UTC+04), Экономика 997
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