Изменения в Конституцию Армении не так сложны, как утверждает Ереван – РАСКЛАД от доктора международного права

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что позиция азербайджанской стороны в вопросе окончательного подписания мирного соглашения принципиальна. "Президент Ильхам Алиев уже озвучил официальную позицию Азербайджана. Мы ожидаем исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. После этого мирное соглашение может быть подписано", - сказал глава МИД журналистам в начале июля.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с днем Конституции сообщил армянским СМИ, что проект текста нового Основного закона будет опубликован до конца года.

Так, что же должно произойти: армянская сторона будет менять текст преамбулы Конституции или принимать новую? И почему Пашинян говорит о принятии новой Конституции, если изменение преамбулы возможно и без этого, позволив ускорить подписание мирного соглашения? Попробуем разобраться.

Конституционно-правовой контекст мирного процесса

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период неизбежно выходит за рамки исключительно дипломатического документа. В подобных случаях мирные соглашения опираются не только на международное право, но и на внутренние конституционные системы государств, поскольку именно национальные конституции определяют порядок ратификации и юридическую силу международных обязательств.

Ключевым элементом в данной конфигурации становится вопрос соответствия будущего мирного договора Конституции Армении. В случае наличия противоречий между международным договором и конституционными положениями возникает риск признания договора неконституционным на уровне национального конституционного контроля, что ставит под сомнение его устойчивость и исполнимость.

В этом контексте особое значение приобретает преамбула Конституции Армении, в которой содержится ссылка на Декларацию о независимости 1990 года. В публично-правовой и политико-правовой дискуссии данная ссылка интерпретируется как потенциально содержащая положения, которые вступают в противоречие с принципом взаимного признания территориальной целостности государств.

Именно поэтому вопрос изменения конституционных положений становится частью переговорной повестки мирного процесса.

Изменение Конституции и международное право

С точки зрения международного права ключевыми принципами являются: 1) принцип pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться); 2) принцип суверенного равенства государств; 3) принцип территориальной целостности; 4) принцип невмешательства во внутренние дела государств.

Однако международное право одновременно признает, что для устойчивого исполнения международных договоров необходимо их соответствие внутренним правовым системам государств-участников. В противном случае возникает ситуация так называемого "конституционного блока исполнения", когда международный договор формально подписан, но не может быть эффективно имплементирован внутри страны.

В практике различных государств после вооруженных конфликтов или мирных соглашений нередко возникает необходимость корректировки конституционных положений для устранения потенциальных коллизий между внутренним и международным правом.

Конституция Армении предусматривает многоуровневую систему изменения Основного закона, включая: 1) изменения, принимаемые парламентом квалифицированным большинством; 2) изменения, требующие обязательного референдума; 3) промежуточные процедуры вынесения вопроса на референдум парламентским решением; 4) отдельный порядок для конституционных законов; 5) неизменяемые положения (Применительно к пятому пункту следует напомнить об антиконституционном решении Конституционного суда Армении от 29 апреля 2021 года, где делается попытка, расширив положения статьи 203, отнести преамбулу к неизменяемым положениям Конституции Армении).

В данной системе особое значение имеет различие между: а) полным пересмотром Конституции; б) изменением отдельных положений; в) изменением положений, не включенных в перечень норм, подлежащих обязательному референдуму.

Это создает юридическую возможность для различных траекторий реформирования.

Как можно изменить Конституцию Армении

Подготовка к изменениям в Конституции Республики Армения может начаться с приведения в порядок, при необходимости, Закона о референдуме.

Согласно части 2 статьи 103 Конституции Армении, Закон о референдуме, так же, как еще 6 перечисленных в ней законов Армении, являются конституционными законами и принимаются парламентом как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. 64 депутатских мандата "Гражданского договора" позволяют внести изменения или принять новый Закон о референдуме.

При этом следует иметь в виду, что изменение преамбулы Конституции Армении, содержащей ссылку на Декларацию о независимости 1990 года с территориальными претензиями к Азербайджану, не обязательно требует проведения всенародного референдума. Определяющее значение имеет статья 202 Конституции. Ее часть 1 устанавливает исчерпывающий перечень глав и статей, изменения в которые принимаются исключительно посредством референдума. Поскольку преамбула в данном перечне отсутствует, на нее распространяется часть 2 этой же статьи, согласно которой изменения в остальные положения Конституции принимаются Национальным Собранием большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов.

В этом случае при вынесении "Гражданским договором" проекта об изменении преамбулы Конституции на рассмотрение Национального собрания сторонникам Пашиняна необходимо 70 голосов для прохождения проекта.

Здесь возможны два варианта. При первом, правящая партия находит сторонников своего проекта из числа оппозиционных депутатов и проводит законопроект. Тогда необходимость в референдуме отпадает. Во втором случае, если к своим 64 голосам правящей партии не удастся раздобыть недостающие голоса, естественно, проект будет отклонен.

При таком повороте дел, депутаты от "Гражданского договора" могут воспользоваться ч.3 ст.202, которая гласит, что если Национальное Собрание не принимает проект предусмотренных частью 2 настоящей статьи изменений в Конституции, то он может быть вынесен на референдум постановлением, принятым как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов".

Сторонники Пашиняна обладают в парламенте большинством в три пятых голосов от общего числа депутатов, поэтому вынести проект изменения преамбулы на референдум и добиться его принятия при выполнении вышесказанного не составит труда.

Согласно статье 207 Конституции и статьи 35 Конституционного закона о референдуме, вынесенный на референдум акт принимается, если за него проголосовало больше половины участников референдума, но не менее чем одна четвертая граждан, имеющих право на участие в референдуме.

Таким образом, при внимательном анализе статей 103, 202 и 207 Конституции исключение из преамбулы положений, допускающих территориальные притязания к соседним государствам, может быть осуществлено, при существующем статус-кво, как парламентским путем, так и посредством референдума.

То есть в практическом плане существуют два основных пути:

1) Точечное изменение преамбулы, которое, представляя собой узко-правовую задачу, отличается быстро реализуемой процедурой, минимизацией институциональной нагрузки и направлено на прямое устранение конкретного препятствия для подписания мирного соглашения.

2) Полная конституционная реформа (принятие новой Конституции) - это длительность процесса, высокая институциональная сложность, необходимость широкой политической консолидации и зависимость от референдума, что приведет к затягиванию мирного процесса.

С точки зрения международной практики ключевой проблемой подобных ситуаций является не само наличие конституционных норм, а их интерпретация конституционными судами при оценке международных договоров.

Во многих государствах конституционные суды обладают полномочиями проверять соответствие международных договоров Конституции до их ратификации. В такой модели даже политически согласованный договор может быть заблокирован, если суд усмотрит противоречие с конституционными нормами.

Поэтому вопрос о преамбуле приобретает не символическое, а юридико-прикладное значение: он влияет на устойчивость будущего мирного соглашения.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться тем, какой из предусмотренных Конституцией механизмов будет запущен Ереваном на практике: точечное изменение преамбулы либо принятие новой Конституции Армении.