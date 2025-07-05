Армения не успевает за изменениями в регионе

Автор: Лейла Таривердиева

Серьезно прижав оппозицию, премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько расширил себе пространство для маневра. Теперь, когда основные крикуны рассажены по следственным изоляторам, пророссийский фронт лишился одной ноги, и можно открыто и очень конкретно заговорить о незамедлительных перевыборах католикоса всех армян. Можно также, наконец, начать решать проблему конституции, которая мешает подписанию мира и открытию границ.

Министр юстиции Армении Србуи Галян в четверг сообщила, что Совет по конституционной реформе Армении проведет голосование по вопросу о том, следует ли в новом проекте конституции страны продолжать ссылаться на Декларацию независимости 1990 года.

"Мы примем решение по результатам обсуждений", - сказал Галян, не забыв подчеркнуть, что вопрос остается "внутренним делом" Армении.

С тем, что вопрос изменений в конституцию является внутренним делом Армении, никто не спорит. Глава Минюста подчеркнула еще раз этот момент по вполне понятным причинам. Команду Пашиняна обвиняют в том, что власти якобы действуют по "приказам" из Баку, оппозиция бьет этой палкой по премьер-министру в расчете на темноту масс. Хотя это не так. Никто не приказывает Еревану делать те или иные шаги. Баку просто объясняет, что будет, если эти шаги не сделать. Исключение из конституции токсичных отсылок в интересах, в первую очередь Армении и тех самых масс, которые, подпевая реваншистам, готовятся голосовать на конституционном референдуме против реформ.

Совет будет созван в ближайшие недели, пообещала министр юстиции. Что касается публикации проекта новой конституции, то сроки пока не называются. Но то, что Пашинян настроен решительно, заметно. Он прекрасно понимает, какова цена вопроса, и неоднократно и намеками, и прямым текстом объяснял своему обществу, что без выполнения условий Баку Армении ждать нечего. В апреле, напомним, он заявлял, что конституция не должна содержать ссылку на Декларацию, которая является источником конфликта с Азербайджаном.

Тут не может быть двух мнений. Ситуация очевидная, и даже в самой Армении оставили попытки доказывать обратное.

Для наглядности напомним, что в преамбуле конституции РРА указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков...", и так далее. Проблему создают эти самые "фундаментальные принципы армянской государственности", построенные на ирредентистских намерениях армянства. В Декларации независимости Армении записано: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности".

Те, кто пытается утверждать, что эти положения не имеют значения, лукавят.

Армянские эксперты, прогнозируя последствия от такого шага правительства, предрекают еще большую поляризацию армянского общества и прочие неприятности. По их мнению, не нужно торопиться, сейчас не самое подходящее время для вынесения на обсуждение подобной темы, так как общество и без того сотрясают кризисы.

Но тут есть следующий момент: если ждать стабилизации в армянском обществе, мира можно не дождаться. Стабильность и спокойствие в Армении это роскошь. За годы независимости даже в статусе "победителя" эта страна балансировала на грани хаоса. Тем более, не стоит ждать стабилизации сейчас. Армения рвется на Запад, а бывшие хозяева пытаются ее удержать, в результате чего политическое поле страны трещит по швам. И это будет продолжаться до тех пор, пока Армения не выйдет из изоляции. Чтобы выйти из изоляции, должен быть подписан мир с Азербайджаном, за чем последует и открытие границ также с Турцией. А во что упирается подписание мира? В реформу конституции. Получается замкнутый круг, единственным путем выхода из которого является выполнение условий Баку.

Проект новой конституции Армении будет вынесен на всенародное обсуждение. Было бы лучше, если бы правительство нашло возможности обойти эту необходимость. Хотя не факт, что реформы не получат большинства голосов, но Пашинян хочет снять ответственность с себя и переложить на общество. В случае одобрения реформ, решение будет решением армянского народа, а не лично его, премьера, решением. В случае неодобрения он может развести руками и сказать, что не виноват - народ против.

В любом случае, ему нужно поторопиться. Армянские политические круги пока что пребывают в шоке, видя, что происходит между Баку и Москвой. Все ждут, чем это закончится и может ли как-то отразиться на процессах, идущих в Армении. Региональный фон может претерпеть серьезные изменения, и в оппозиционном Пашиняну лагере постепенно начинают собирать чемоданы.

Урегулирования с Азербайджаном могло бы придать Армении больше устойчивости в нынешней турбулентности. Тот же Никол Пашинян мог бы с еще большей уверенностью пинать реваншистов и тверже стоять на земле. Поэтому ему стоит ускорить конституционный процесс. Одной национализацией "Электросетей" проблемы Армении не решить. Она реально катастрофически зависит от России, и без выхода из изоляции избавиться от этой зависимости не сумеет. Хотя бы потому что останется в полном вакууме. Страну с закрытыми границами и коммуникациями никто не возьмет на содержание.

Посмотрим, готов ли Никол Пашинян идти до конца. События ускоряются, и Армении надо не опоздать за уходящим поездом.