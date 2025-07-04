Масуд Пезешкиан поблагодарил Азербайджан

Выражаю благодарность уважаемому азербайджанскому народу и Президенту Ильхаму Алиеву за организацию XVII саммита Организации экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая сегодня на XVII саммите ОЭС в Ханкенди.

"Выражаю благодарность Президенту Азербайджана за щедрое гостеприимство на XVII саммите ОЭС", - отметил он.