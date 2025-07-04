https://news.day.az/politics/1765453.html Масуд Пезешкиан поблагодарил Азербайджан Выражаю благодарность уважаемому азербайджанскому народу и Президенту Ильхаму Алиеву за организацию XVII саммита Организации экономического сотрудничества. Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая сегодня на XVII саммите ОЭС в Ханкенди.
Масуд Пезешкиан поблагодарил Азербайджан
Выражаю благодарность уважаемому азербайджанскому народу и Президенту Ильхаму Алиеву за организацию XVII саммита Организации экономического сотрудничества.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая сегодня на XVII саммите ОЭС в Ханкенди.
"Выражаю благодарность Президенту Азербайджана за щедрое гостеприимство на XVII саммите ОЭС", - отметил он.
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