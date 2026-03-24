Иран согласился отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана согласились не стремиться к обладанию ядерным оружием.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

"Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия", - сказал он.

Трамп отметил, что переговоры с Тегераном ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, иранская сторона крайне заинтересована в достижении сделки.

"Мы говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить соглашение - вы даже не представляете, насколько сильно", - подчеркнул президент США, добавив, что переговоры продолжаются, а результаты станут ясны в ближайшее время.