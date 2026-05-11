Пашинян отказался от участия в саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 28-29 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сам Пашинян.

По его словам, он уже проинформировал об этом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Пашинян отметил, что, как и в случае с парадом 9 Мая, он и в этот раз будет занят предвыборной кампанией.