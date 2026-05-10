Все изменения iPhone 18 Pro показали на видео

Инсайдер и автор YouTube-канала "fpt." Джон Проссер опубликовал видеоролик с демонстрацией предполагаемого дизайна будущего смартфона iPhone 18 Pro.

Как передает Day.Az, согласно опубликованным материалам, iPhone 18 Pro получит уменьшенный вырез Dynamic Island, который примерно на 25% компактнее по сравнению с вырезом iPhone 17 Pro. Это может стать одним из ключевых визуальных изменений в линейке.

Еще одним заметным обновлением станет использование переменной диафрагмы в основном модуле камеры. Предполагается, что решение позволит улучшить качество съемки при разных сценариях освещения.

В ролике также показан новый вариант расцветки смартфона в темно-вишневом исполнении. Кроме того, по данным Проссера, Apple намерена упростить кнопку Camera Control: она сохранит реакцию на нажатие, но лишится емкостного сенсорного слоя.

Старшая модель линейки, iPhone 18 Pro Max, по слухам, получит аккумулятор емкостью около 5200 мАч. Помимо этого, флагманским моделям приписывают новый фирменный модем Apple C2 и поддержку спутниковой 5G-связи.

Презентация iPhone 18 Pro и складного iPhone Ultra ожидается в сентябре, тогда как базовую модель iPhone 18 покажут в начале 2027 года.