"Ливерпуль" может подписать вратаря "ПСЖ"
Футбольный клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к голкиперу "ПСЖ" Люка Шевалье.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, английский клуб рассматривает 24-летнего француза в качестве потенциальной замены Алисону Бекеру, передает Day.Az.
По информации источника, Шевалье может покинуть парижский клуб уже этим летом из-за сложного начала карьеры в команде.
Ранее также сообщалось о возможном переходе Алисона в туринский "Ювентус".
Напомним, Люка Шевалье перешел в "ПСЖ" летом 2025 года.
Контракт Шевалье с "ПСЖ" рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.
