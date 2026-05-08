Серьезное испытание для Физиева и Садыхова: чем опасны их соперники на UFC Баку?

Автор: Теймур Тушиев, İdman.Biz

Предстоящий турнир UFC в Баку, проведение которого запланировано на 27 июня на Национальной арене гимнастики, станет для азербайджанских бойцов Рафаэля Физиева и Назима Садыхова одним из самых важных этапов в карьере.

Оба выйдут в октагон после поражений в последних поединках UFC.

Для Физиева бой с мексиканцем Мануэлем Торресом станет возможностью вернуть позиции в легком дивизионе после неудачи против бразильца Маурисио Руффи, а для Садыхова встреча с Матеусом Камило должна стать ответом на поражение от француза Фареса Зиама.

Самая большая интрига бакинского турнира связана с Рафаэлем Физиевым, которому в главном бое вечера предстоит встреча с одним из самых опасных финишеров легкого веса. Мануэль Торрес по прозвищу El Loco имеет рекорд 17 побед при трех поражениях. Его рост составляет около 178 см, размах рук - примерно 185 см. Для сравнения, рост Физиева - около 173 см, размах рук - примерно 180 см. Таким образом, Торрес будет иметь преимущество примерно в 5 см в росте и около 5 см в размахе рук.

Базово Торреса можно назвать агрессивным ударником с сильной школой муай-тай и умением быстро переводить преимущество в финиш. Его главная опасность - стартовый натиск. Он выиграл пять из шести последних боев в UFC, причем все эти победы одержал досрочно в первом раунде. В его активе финиши над представителем Гуама Фрэнком Камачо, бразильцем Николасом Моттой, шотландцем Крисом Данканом, американцами Дрю Добером и Грантом Доусоном. Это не серия из пяти побед подряд, поскольку между ними было поражение от чилийца Игнасио Бахамондеса, но сама динамика говорит о многом: если Торрес ловит темп и дистанцию в первые минуты, он становится крайне опасен.

Кстати, в перечисленной выше цепочке есть и азербайджанский след. Николаса Мотту, одного из соперников, которых финишировал Торрес, в прошлом году в Баку победил Назим Садыхов. А Игнасио Бахамондеса, которому Торрес уступил, на том же бакинском турнире победил Рафаэль Физиев. Уже в этом году с Бахамондесом также справился другой азербайджанский боец Тофик Мусаев на турнире в Сиэтле.

Сильные стороны Торреса очевидны: взрывная мощь, длинные руки, уверенная работа на средней дистанции, быстрые добивания и способность завершать бой как ударами, так и сабмишенами. При этом его агрессия может быть и слабостью. Торрес часто идет вперед, готов принимать риск и не всегда получает возможность проверить себя в длинных, тактически сложных боях. Против соперника уровня Физиева это может стать проблемой, если мексиканец не сумеет быстро найти финиш.

Преимущество Физиева - в классе оппозиции, технике и опыте боев на высоком уровне. Рафаэль проходил через встречи с американцем Джастином Гейджи, поляком Матеушем Гамротом, бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, Игнасио Бахамондесом и еще одним бразильцем Маурисио Руффи. Его база муай-тай, скорость ног, работа по корпусу и умение отвечать сериями делают его более тонким ударником. Для Физиева ключом может стать холодная голова в первом раунде: не ввязаться в размен с первых секунд, разбивать ритм Торреса лоу-киками, встречными ударами и перемещениями, а затем постепенно переводить бой в более контролируемый сценарий.

Если Физиев выдержит стартовое давление, его шансы будут расти с каждой минутой. Торрес опасен прежде всего в хаосе, тогда как Физиев сильнее там, где бой превращается в техническое противостояние ударников. Для Рафаэля важно не только победить, но и показать, что последние поражения не выбили его из числа сильных легковесов UFC.

Не менее интересен и бой Назима Садыхова. Его соперник Матеус Камило по прозвищу Jaguar представляет Бразилию и имеет рекорд 10 побед при трех поражениях. Он также выступает в легком весе, его рост составляет около 178 см, а размах рук - примерно 175 см. У Садыхова показатели практически идентичные: рост - около 178 см, размах рук - примерно 175 см. Поэтому в этом противостоянии антропометрия не дает заметного преимущества ни одной из сторон, а многое будет зависеть от темпа, давления и качества решений в разменах.

Камило моложе Садыхова и (25 против 31) уже успел провести два боя в UFC: проиграл американцу Гейбу Грину сабмишеном, а затем победил россиянина Вячеслава Борщева единогласным решением судей. По стилю бразильца можно назвать универсальным бойцом MMA, который не ограничивается одним стилем. В его статистике четыре победы нокаутом, две сабмишеном и четыре решением, что говорит о достаточно разностороннем арсенале.

При этом все три поражения Камило потерпел болевыми или удушающими приемами, поэтому именно борьба, контроль позиций и защита в партере выглядят зоной, где у него уже возникали проблемы. Для Садыхова это важный тактический ориентир.

Назим - левша, базово универсальный боец с акцентом на давление и мощную ударную работу. При рекорде 11-2-1 он имеет восемь побед нокаутом и две сабмишеном, что показывает его способность завершать бой в разных фазах. Его сильная сторона - напор, тяжелые удары, умение навязывать темп и заставлять соперника ошибаться под давлением.

Но после поражения от Фареса Зиама Садыхову важно действовать не только ярко, но и дисциплинированно. В том бою он был остановлен в конце второго раунда, и это напомнило, что чрезмерное желание идти вперед может оставлять открытые зоны. Против Камило план Садыхова может строиться на аккуратном давлении, работе с дальней руки, ударах по корпусу и попытках не давать бразильцу спокойно входить в размены.

Назиму важно не превращать бой в беспорядочную рубку. Если он будет контролировать центр октагона, комбинировать удары с угрозой прохода в ноги и заставит Камило работать вторым номером, у него появится шанс не только победить, но и сделать это убедительно. Камило опасен своей молодостью, голодом и универсальностью, но у Садыхова есть преимущество в опыте UFC, ударной мощи и поддержке бакинской публики.

Для Физиева и Садыхова этот турнир важен еще и с точки зрения внутренней уверенности. Оба уже знают, как громко может звучать бакинская арена, когда местный боец забирает победу. Теперь им нужно снова пройти через давление ожиданий, не перегореть эмоционально и использовать домашнюю атмосферу как дополнительный ресурс.

Победа над Торресом может вернуть Физиева к боям с соперниками из верхней части легкого дивизиона. Успех Садыхова против Камило позволит ему закрыть поражение от Зиама и снова двигаться к более серьезным вызовам. Для обоих это вечер, после которого можно либо укрепить свои позиции в UFC, либо снова оказаться перед сложными вопросами. Именно поэтому 27 июня в Баку для азербайджанских бойцов на кону будет гораздо больше, чем просто очередная строчка в рекорде.