Эти лица получили 2750 манатов

Участникам Второй мировой войны и другим лицам, предусмотренным распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 апреля 2026 года, выплачена единовременная материальная помощь.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, в связи с 81-й годовщиной Победы над фашизмом каждому участнику Второй мировой войны выплачено по 2750 манатов единовременной материальной помощи.

Вдовам погибших или впоследствии скончавшихся участников войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в годы войны, сотрудникам специальных подразделений, выполнявшим задания в интересах армии и флота в тыловых районах фронтов или в зонах действий воюющих флотов, лицам, награжденным медалью и нагрудным знаком "За оборону Ленинграда", а также участникам блокады Ленинграда выплачено по 1500 манатов единовременной помощи.

Распоряжение охватило около 2 тысяч человек, включая 13 участников Второй мировой войны. Средства перечислены на их банковские счета.