Есть ли случаи заражения хантавирусом в Азербайджане? - Официальный ответ
В настоящее время на территории Азербайджана не зарегистрировано подозрительных или подтвержденных случаев заражения хантавирусом.
Как сообщает Day.Az, об этом Trend заявили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос.
В ведомстве отметили, что данный вирус не считается эндемичным для нашей страны, а текущая эпидемиологическая ситуация свидетельствует о низком риске его распространения.
"Хантавирус в основном передается при контакте с мочой, фекалиями и слюной мышей и других грызунов. По этой причине риск заражения выше в местах тесного контакта с грызунами.
В профилактических целях населению рекомендуется соблюдать простые правила гигиены:
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы в местах проживания и работы;
- предотвращать появление грызунов и регулярно проводить дератизационные мероприятия;
- использовать средства защиты при уборке открытых территорий, а также старых и долгое время неиспользуемых помещений;
- избегать прямого контакта с грызунами.
Текущая ситуация не вызывает обеспокоенности у населения, а эпидемиологическая обстановка находится под постоянным контролем соответствующих структур".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре