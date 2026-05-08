Есть ли случаи заражения хантавирусом в Азербайджане?

В настоящее время на территории Азербайджана не зарегистрировано подозрительных или подтвержденных случаев заражения хантавирусом.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend заявили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос.

В ведомстве отметили, что данный вирус не считается эндемичным для нашей страны, а текущая эпидемиологическая ситуация свидетельствует о низком риске его распространения.

"Хантавирус в основном передается при контакте с мочой, фекалиями и слюной мышей и других грызунов. По этой причине риск заражения выше в местах тесного контакта с грызунами.

В профилактических целях населению рекомендуется соблюдать простые правила гигиены:

соблюдать санитарно-гигиенические нормы в местах проживания и работы;

предотвращать появление грызунов и регулярно проводить дератизационные мероприятия;

использовать средства защиты при уборке открытых территорий, а также старых и долгое время неиспользуемых помещений;

избегать прямого контакта с грызунами.

Текущая ситуация не вызывает обеспокоенности у населения, а эпидемиологическая обстановка находится под постоянным контролем соответствующих структур".