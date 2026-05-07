ICD заключила с Азербайджаном 21 соглашение

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) заключила в рамках сотрудничества с Азербайджаном 21 соглашение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил менеджер подразделения кредитных линий банковского департамента ICD Улан Абылгазиев в ходе презентации, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития.

Он отметил, что Европа и Центральная Азия, включая Азербайджан, занимают наибольшую долю в портфеле развития организации, при этом значительная часть операций приходится на торговое финансирование.

"В рамках сотрудничества с Азербайджаном было заключено 21 соглашение с девятью местными финансовыми институтами, преимущественно коммерческими банками. Также ICD предлагает альтернативные источники финансирования, включая инструменты, соответствующие принципам исламского финансирования, что становится особенно актуальным для Азербайджана на фоне внедрения новых бизнес-подходов", - сказал Абылгазиев.

Он подчеркнул, что деятельность организации ориентирована на достижение измеримого эффекта: целевые показатели определяются до начала проектов, их влияние отслеживается на протяжении всего срока реализации, а итоговая оценка проводится после завершения: "Вся работа выстраивается в соответствии с Целями устойчивого развития ООН (SDGs). ICD сотрудничает как с коммерческими банками, так и с небанковскими финансовыми институтами, включая лизинговые компании, банки развития, инвестиционные и финансовые организации".