Азербайджан, Турция и Узбекистан внедряют уникальную модель агрострахования

Турция, Азербайджан и Узбекистан создали уникальную модель сотрудничества в аграрной сфере, сформировав "треугольник" и внедрив систему страхования сельскохозяйственных культур.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил министр сельского хозяйства Узбекистана Ибрахим Абдурахмонов в кулуарах 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

По его словам, на новом этапе страны приступили к интеграции национальных страховых систем, усиливая устойчивость агросектора и продовольственную безопасность региона.

Министр также отметил, что сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном исторически находится на высоком уровне.

"Однако сейчас мы расширяем его, переходя от общей системы управления сельскохозяйственными культурами и севооборота к цифровизации, а также к финансированию сельского хозяйства, страховым системам, платежным механизмам и субсидиям.

Мы изучили опыт цифровизации аграрной системы Азербайджана и уже внедрили некоторые программы и программные решения в Узбекистане.

Особенно мы гордимся тем, что Турция, Азербайджан и Узбекистан сформировали своего рода "треугольник" и внедрили систему страхования сельскохозяйственных культур. Это уникальная модель. Сейчас мы интегрируем системы страхования сельхозкультур трех стран", - сказал он.

И.Абдурахмонов отметил, что данный механизм впервые реализуется в Узбекистане, однако в дальнейшем может быть распространен и на другие страны региона.

"Помимо растениеводства, мы также сотрудничаем в диверсификации производства фундука в Узбекистане. Мы завезли туда генетический материал фундука, и наши научные учреждения уже работают в этом направлении.

Кроме того, мы стремимся развивать сотрудничество в сфере чаеводства, где у Азербайджана есть опыт. В будущем мы планируем расширять это направление", - заявил министр.

Он подчеркнул, что существуют и другие направления взаимодействия, включая животноводство и рыбное хозяйство.

"Хлопковый сектор имеет огромное значение для Узбекистана, и сейчас мы также помогаем Азербайджану в развитии хлопководства. Несколько кластеров и компаний уже начали работать с Азербайджаном в этом направлении", - заключил министр.

