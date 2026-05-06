Цены на бензин в США выросли на 50%

Средняя стоимость бензина в США превысила $4,48 за галлон (3,79 литра), тем самым показав рост почти на 50% с момента начала боевых действий в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют подсчеты агентства Associated Press (AP) на основе данных американской национальной автомобильной ассоциации.

По ее данным, в первый день иранской кампании средняя цена за галлон бензина в США составляла $2,98. За последнюю неделю стоимость горючего поднялась еще на 31 цент, достигнув рекордных с 2022 года значений. Сейчас больше всего за бензин платят водители в штате Калифорния, где стоимость галлона горючего превысила $6,1.

Агентство напоминает, что основной причиной повышения стоимости топлива остается глобальный энергетический кризис и рост цен на нефть, вызванный боевыми действиями США и Израиля в Иране. В середине апреля цены на бензин в Соединенных Штатах снижались в течение почти двух недель, однако 13 апреля Вашингтон начал морскую блокаду Ирана, что могло привести к новому витку роста стоимости топлива.

Исторический максимум средней цены за бензин в Соединенных Штатах был зафиксирован в июне 2022 года, когда стоимость одного галлона превысила $5.