Во Франции проармянского экс-премьера выдвинули кандидатом в президенты

Партия президента Франции Эммануэля Макрона Renaissance выдвинула бывшего премьер-министра Габриэля Атталя кандидатом на президентские выборы 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает телеканал TF1.

По его данным, решение предварительно одобрено исполнительным бюро партии и 12 мая будет вынесено на утверждение Национального совета Renaissance.

Атталь, занимающий ныне пост генерального секретаря партии, возглавлял французское правительство с января по сентябрь 2024 года. По данным TF1, несмотря на отсутствие формального утверждения кандидатуры, он уже де-факто приступил к подготовке избирательной кампании.

Ранее в рамках правящей коалиции - Renaissance, Horizons и Mouvement Démocratique - обсуждалась возможность выдвижения единого кандидата. На этом фоне решение Renaissance может свидетельствовать о стремлении партии перехватить инициативу.

Отметим, Атталь неоднократно занимал проармянскую позицию. Макрон, в свою очередь, в ходе визита на Кипр - накануне поездки в Армению - заявил о намерении уйти из политики после завершения своего второго президентского срока.