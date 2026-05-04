Азербайджан продолжит сотрудничество с АБР для достижения конкретных результатов в климатической повестке

Азербайджан продолжит совместную работу с Азиатским банком развития (АБР) для достижения практических результатов в реализации климатической повестки.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в своём выступлении на ежегодном заседании АБР в Самарканде (Узбекистан).

"Азербайджан остаётся твёрдо привержен глобальной климатической повестке. Проведение 29-й Конференции сторон в Баку в 2024 году стало важной вехой для нашей страны и всего региона. Конференция дала значимые результаты в продвижении климатического финансирования, усилении мер адаптации и ускорении глобального энергетического перехода. Азербайджан продолжит развивать этот импульс, тесно сотрудничая с международными партнёрами, включая АБР, чтобы превратить эти обязательства в конкретные результаты", - отметил он.

Бабаев также подчеркнул растущее значение Среднего коридора на фоне глобальной нестабильности.

"Последние глобальные и региональные события продемонстрировали растущую важность инициативы Среднего коридора, в которой Азербайджан играет ключевую роль. Стратегическое значение этого маршрута как надёжного и эффективного торгового пути становится всё более очевидным. Он создаёт возможности для диверсификации торговых потоков и снижения уязвимости, связанной с глобальными сбоями. Продолжающиеся усилия по развитию инфраструктуры, оптимизации процессов и улучшению координации ещё больше укрепят его роль в региональной и межконтинентальной связанности", - добавил министр.

По словам Бабаева, АБР важно и далее повышать оперативность, гибкость и инновационность своей деятельности.

"Укрепление поддержки программ на основе политики, расширение технической помощи и обеспечение конкурентных условий финансирования будут ключевыми для сохранения высокой эффективности банка. Конкурентное преимущество АБР заключается не только в финансовых ресурсах, но и в знаниях, экспертизе и способности объединять партнёров. Мы призываем банк активнее использовать эти сильные стороны для решения всё более сложных и взаимосвязанных задач в сфере развития", - подчеркнул он.