США работают над новым ядерным оружием

Министерство энергетики США попросило включить в бюджет на следующий финансовый год средства для разработки новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered, которая предназначена для поражения бункеров и других объектов под землей. Для работы над проектом ведомство рассчитывает получить около $100 млн.

TWZ напоминает, что единственная состоящая на вооружении ВС США ядерная авиабомба B61-11 обладает мощностью боевой части в диапазоне от 340 до 400 килотонн.