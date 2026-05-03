США работают над новым ядерным оружием
Министерство энергетики США попросило включить в бюджет на следующий финансовый год средства для разработки новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered, которая предназначена для поражения бункеров и других объектов под землей. Для работы над проектом ведомство рассчитывает получить около $100 млн.
TWZ напоминает, что единственная состоящая на вооружении ВС США ядерная авиабомба B61-11 обладает мощностью боевой части в диапазоне от 340 до 400 килотонн.
