Samsung изменит одну особенность своих смартфонов

Корпорация Samsung серьезно поменяет дизайн камеры будущих смартфонов. Об этом сообщает издание GizmoСhina со ссылкой на известного инсайдера под ником yeux1122.

Журналисты медиа отметили, что Samsung годами не меняет дизайн камер своих смартфонов. Практически все модели имеют основную камеру, ориентированную вертикально. Однако в 2027 году гаджеты бренда получат новый дизайн из-за серьезных изменений в конструкции аппаратов.

Инсайдеру yeux1122 стало известно, что в телефоны серии Galaxy S27 решили установить встроенные магниты. Они будут как способствовать работе быстрой беспроводной зарядки, так и удерживать различные аксессуары - чехлы, внешние накопители и так далее. По информации специалиста, расположенная вертикально камера будет мешать встроенным магнитам, поэтому компоновку объективов пересмотрят.

В материале говорится, что магнитная зарядка обычно представлена в виде большого кольца, спрятанного под корпусом. Как раз ориентированная вертикально камера в нынешнем исполнении помешает размещению магнитов. Журналисты полагают, что Samsung может выбрать ориентированную горизонтально камеру - например, как в Apple iPhone.