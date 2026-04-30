В Баку на ряде улиц и дорог будет ограничено движение
В Баку в связи с ремонтными работами в выходные дни на ряде улиц и дорог будет частично или полностью ограничено движение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджан.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
- улица Самеда Вургуна (между улицами А.А. Бакиханова и М. Миргасымова);
- улица Рашида Бейбутова (между улицами С. Рахимова и С. Зейналова);
- проспект Вагифа (между улицами Дж. Гаджибейли и Самеда Вургуна).
С 1 мая 23:00 до 4 мая 07:00 движение будет ограничиваться частично или полностью в зависимости от хода работ.
Кроме того, на Внешней кольцевой дороге (в направлении "20 Января"):
- с 1 по 3 мая ежедневно с 07:00 до 23:00 будет действовать частичное ограничение;
- с 1 по 4 мая каждую ночь с 23:00 до 07:00 движение будет полностью перекрыто.
В период полного ограничения движение транспорта будет организовано по альтернативному маршруту - по Сальянскому шоссе (в направлении мечеть Биби-Эйбат).
