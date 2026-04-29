Пожар на артиллерийском полигоне в Нидерландах

Природный пожар начался на территории артиллерийского полигона в провинции Гелдерланд в Нидерландах. Об этом сообщил портал NU.nl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, к месту происшествия направлены несколько пожарных расчетов. Над районом поднимается густой дым, который виден на значительном расстоянии.

Возгорание произошло на фоне продолжительной засухи и отсутствия осадков, из-за чего в ряде регионов страны был объявлен повышенный уровень пожарной опасности. Министерство обороны страны пока не комментировало инцидент.

Полигон Т-Харде является единственным в Нидерландах учебным комплексом, где разрешены стрельбы из артиллерии и минометов.