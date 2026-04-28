В Темзу ежедневно сбрасывают до двух 2 кг кокаина - ВИДЕО
В Лондоне сточные воды ежедневно сбрасывают в Темзу количество кокаина, эквивалентное примерно 2 килограммам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вопрос с кокаином стал предметом серьёзного научного эксперимента, проведённого британскими и шведскими зоологами. Учёные вводили рыбе дозы вещества, сопоставимые с теми, что фиксируются в реках, чтобы понять, как это влияет на поведение.
Результаты показали, что такие лососи плавали в два раза активнее своих "чистых" сородичей и чаще отклонялись от привычных маршрутов. Иными словами, их поведение заметно меняется. Исследователи предупреждают, что остатки кокаина в воде могут оказывать долгосрочное влияние на эволюцию рыб.
