В Темзу ежедневно сбрасывают до двух 2 кг кокаина

В Лондоне сточные воды ежедневно сбрасывают в Темзу количество кокаина, эквивалентное примерно 2 килограммам.

Вопрос с кокаином стал предметом серьёзного научного эксперимента, проведённого британскими и шведскими зоологами. Учёные вводили рыбе дозы вещества, сопоставимые с теми, что фиксируются в реках, чтобы понять, как это влияет на поведение.

Результаты показали, что такие лососи плавали в два раза активнее своих "чистых" сородичей и чаще отклонялись от привычных маршрутов. Иными словами, их поведение заметно меняется. Исследователи предупреждают, что остатки кокаина в воде могут оказывать долгосрочное влияние на эволюцию рыб.

