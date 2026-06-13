В Азербайджане отмечается "Последний звонок"

13 июня во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана прозвучит "Последний звонок", который для сотен тысяч молодых людей символизирует не просто завершение очередного учебного года, а окончание беззаботных школьных лет и начало нового этапа самостоятельной жизни. Этот день, в котором переплетаются радость и грусть, воспоминания о детстве и надежды на будущее, навсегда остается в памяти каждого выпускника.

Как передает Day.Az, в текущем учебном году система образования Азербайджана демонстрирует масштабные показатели. В этом году школу оканчивают 116 550 учащихся XI классов, из которых 55 954 - девушки, а 60 596 - юноши.

Кроме того, 131 407 учеников завершили обучение в первом классе. Основу будущего поколения школьников составляют 107 529 детей, охваченных дошкольным образованием.

В целом в завершившемся учебном году в 4 194 общеобразовательных школах страны обучались 1 миллион 678 тысяч 621 ученик. Образовательный процесс обеспечивали 132 178 педагогов.

В Баку показатели также остаются значительными. В 410 школах, находящихся в ведении Управления образования города Баку, обучались 530 988 учащихся под руководством 32 052 учителей.

В столичных школах в этом году первый класс окончили 41 941 ученик, IX класс - 50 219 учащихся, XI класс - 37 222 учащихся. Еще 78 учеников завершили обучение в XII классах очно-заочной и заочной форм образования.

В рамках подготовки к следующему учебному году в группы предшкольной подготовки в Баку уже зачислены 21 384 ребенка.

Наиболее трогательные и символичные мероприятия "Последнего звонка" в этом году проходят на освобожденных территориях Азербайджана. В рамках программы "Великое возвращение" сегодня успешно функционируют 25 восстановленных и заново построенных школ.

В 11 из них "Последний звонок" звучит впервые за долгие годы. 171 выпускник прощается со школой на родной земле и делает первый самостоятельный шаг в будущее. Это событие является не только достижением в сфере образования, но и очередным свидетельством возрождения и развития страны.

Традиция "Последнего звонка" берет начало в первой половине XX века на территории бывшего СССР. С 1940-1950-х годов этот день приобрел особое символическое значение как момент прощания с детством и вступления во взрослую жизнь.

Мероприятия "Последнего звонка" проводятся на территориях школ, а при отсутствии соответствующих площадок - в спортивных или актовых залах. В них участвуют представители родительских комитетов, общественности и педагогического сообщества.

Руководителям школ поручено принять все необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся во время праздничных мероприятий. Для этого усилена охрана учебных заведений и организованы дополнительные меры безопасности совместно с профильными структурами.