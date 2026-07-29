В Азербайджане утверждены требования к охранным зонам объектов газоснабжения

Утверждены "Требования к размерам охранных зон объектов газоснабжения и ведению хозяйственных работ на этих территориях".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Текст документа опубликован на официальном сайте Кабинета министров.

Согласно постановлению, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) поручено в трехмесячный срок представить в министерство экономики данные о текущем состоянии охранных зон объектов газоснабжения в электронном виде.