https://news.day.az/economy/1850903.html В Азербайджане утверждены требования к охранным зонам объектов газоснабжения Утверждены "Требования к размерам охранных зон объектов газоснабжения и ведению хозяйственных работ на этих территориях". Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Текст документа опубликован на официальном сайте Кабинета министров.
В Азербайджане утверждены требования к охранным зонам объектов газоснабжения
Утверждены "Требования к размерам охранных зон объектов газоснабжения и ведению хозяйственных работ на этих территориях".
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Текст документа опубликован на официальном сайте Кабинета министров.
Согласно постановлению, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) поручено в трехмесячный срок представить в министерство экономики данные о текущем состоянии охранных зон объектов газоснабжения в электронном виде.
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