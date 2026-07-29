Ормузский пролив полностью закрыт - СМИ

Ни одно судно не может пройти через Ормузский пролив без разрешения страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, осведомлённый военный источник сообщил агентству Fars, что Ормузский пролив полностью закрыт.

По словам источника, стратегически важный водный путь находится под полным контролем, и ни одному судну не разрешается проходить через пролив без разрешения Ирана.

Сообщается, что Вооружённые силы Ирана полностью контролируют Ормузский пролив и в отношении судов, которые, игнорируя предупреждения, попытаются пройти через него, будут незамедлительно приняты решительные меры.

Источник также сообщил, что минувшей ночью были задержаны три нефтяных танкера. Утверждается, что, несмотря на неоднократные предупреждения Военно-морских сил КСИР, эти танкеры продолжили движение по незаконному и опасному маршруту.

По имеющимся данным, в результате вмешательства оперативных сил танкеры были остановлены, и их дальнейшее движение было пресечено.