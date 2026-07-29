В Баку маршрутный автобус столкнулся с грузовиком - ВИДЕО

Сегодня утром в поселке Бузовна Хазарского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, крупногабаритный автобус, следовавший по маршруту №107, врезался сзади в двигавшийся в том же направлении грузовик.

В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения. По имеющейся информации, в момент аварии пассажиров в салоне не было.

По факту происшествия проводится расследование.