https://news.day.az/officialchronicle/1850664.html Азербайджан присоединился к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод Азербайджан присоединился к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.
Азербайджан присоединился к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод
Азербайджан присоединился к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.
Согласно документу, Азербайджанская Республика присоединилась к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими, подписанной 13 февраля 2004 года в Лондоне.
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