Азербайджан присоединился к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

Согласно документу, Азербайджанская Республика присоединилась к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими, подписанной 13 февраля 2004 года в Лондоне.