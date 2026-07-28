Ливан предложил альтернативный маршрут для поставок иракской нефти

Ливан предложил Ираку дополнительный маршрут поставки нефти в порты Средиземного моря в обход Ормузского пролива. Об этом сообщает выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета The National, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе однодневного визита премьер-министра Ливана Навафа Салама в Багдад ливанская сторона предложила использовать свою территорию для дополнительного выхода Ирака к Средиземному морю. В случае реализации этой идеи Ливан получит значительную логистическую роль и откроет для Ирака новые возможности для торговли.

По словам официальных лиц, обе страны договорились о создании совместной технической группы, а делегация Ирака в ближайшее время посетит Ливан, где изучит возможности реализации этих планов. В частности, речь идет об изучении вопроса о строительстве ответвления трубопровода, который проходит из Сирии в ливанский город Триполи. Кроме того, будет рассмотрена возможность строительства в Ливане нефтеперерабатывающего завода.