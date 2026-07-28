Эти жители Азербайджана еще три года будут получать господдержку

Бывшие вынужденные переселенцы, переселяемые на освобожденные территории, обеспеченные государством жильем или отказавшиеся от предложенной квартиры, будут в течение трех лет пользоваться мерами социальной защиты.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал на своей странице в социальных сетях депутат Вугар Байрамов.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев". Согласно документу, бывшие вынужденные переселенцы, переселяемые на освобожденные территории, обеспеченные государством жильем или отказавшиеся от предложенной квартиры, будут в течение трех лет пользоваться мерами социальной защиты", - написал он.

По его словам, все льготы, которые в настоящее время предусмотрены для бывших вынужденных переселенцев, сохранятся за ними еще на три года после обеспечения жильем государством.

"Согласно правилам Кабинета министров, на каждого члена семьи, имеющего статус вынужденного переселенца и право на получение пособия, ежемесячно выплачивается 60 манатов. Кроме того, если дети бывших вынужденных переселенцев поступают в государственные университеты на платной основе, стоимость их обучения оплачивается государством. Также предусмотрены льготы по ряду государственных пошлин.

В соответствии с новыми изменениями, эти льготы и механизмы социальной поддержки будут действовать еще три года после предоставления жилья. При этом, если ребенок из семьи бывших вынужденных переселенцев имеет право на льготы при поступлении в университет, то даже если срок его обучения превышает три года, это право будет распространяться на весь период обучения. То есть если студент обладал правом на льготу на момент поступления, оно сохранится за ним до окончания учебы.

Согласно документу, начинается создание Фонда постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях. Фонд будет обеспечивать признание права собственности граждан, получивших жилье на освобожденных территориях, а также выдачу им выписок из Государственного реестра. Это означает, что если ранее вынужденным переселенцам при предоставлении жилья государством выписки о праве собственности не выдавались, то теперь, в соответствии с новым законом, они будут получать такие документы. Таким образом, будет официально признано право собственности наших соотечественников, возвращающихся на родные земли", - сказал депутат.

Байрамов также отметил, что Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев в течение трех месяцев должен принять необходимые меры по совершенствованию Правил предоставления статуса вынужденного переселенца и выдачи соответствующего удостоверения, после чего представить информацию Президенту Азербайджана.

"В свою очередь, Кабинет министров в течение четырех месяцев должен по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить порядок переселения вынужденных переселенцев в жилые помещения Фонда постоянного расселения на освобожденных территориях и передачи этих жилых помещений в их собственность.

Последние изменения свидетельствуют о том, что государственная поддержка бывших вынужденных переселенцев будет носить долгосрочный характер. Этот шаг показывает, что после возвращения в родные края и обеспечения жильем со стороны государства бывшие вынужденные переселенцы еще определенное время будут находиться под социальной защитой", - подчеркнул депутат.