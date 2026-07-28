В США задержали подростка после стрельбы

Полиция американского города Сиэтл задержала 15-летнего подростка по подозрению в причастности к стрельбе на гастрономическом фестивале, в результате которой погибли три человека, еще как минимум четверо получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщила мэр Сиэтла Кэти Уилсон.

По ее словам, подросток находится в центре содержания несовершеннолетних. Ему вменяются нарушение правил обращения с огнестрельным оружием и нападение первой степени. В ближайшее время он должен предстать перед судом.

Вместе с тем правоохранительные органы продолжают поиски второго подозреваемого.

По предварительным данным следствия, двое подозреваемых открыли огонь друг по другу, однако пули попали и в находившихся поблизости людей. Несмотря на то что один из предполагаемых участников стрельбы пока остается на свободе, помощник начальника полиции Сиэтла заявил, что угрозы для населения в настоящее время нет.