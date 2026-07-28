Стало известно, кто может получить наследство Эпштейна

Потенциальной наследницей состояния скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна может стать 37-летняя уроженка Белоруссии Карина Шуляк.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Шуляк была последним человеком, с которым Эпштейн разговаривал по телефону перед своей смертью в тюрьме в 2019 году. Согласно его завещанию, она указана среди основных бенефициаров и потенциально может претендовать на наследство стоимостью до 100 миллионов долларов.

Карина Шуляк познакомилась с Эпштейном в 21 год. За годы общения финансист называл ее своей "любимицей", говорил, что любит ее, предоставил доступ к своей кредитной карте, вместе с ней путешествовал по миру на частных самолетах и, как следует из документов, перечислил ей почти миллион долларов. Кроме того, Эпштейн перевел десятки тысяч долларов ее родителям, проживающим в Белоруссии.

Как отмечает The New York Times, Шуляк не называла себя жертвой Эпштейна, а федеральные власти США не рассматривали ее в качестве соучастницы организованной им схемы сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Нет сведений и о том, что ФБР когда-либо допрашивало ее или что адвокаты жертв Эпштейна брали у нее показания.

Из опубликованных материалов также следует, что Эпштейн помог Шуляк поступить в стоматологическую школу и получить гражданство США.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребенка одной из своих жертв. По данным издания, миллиардер называл эту женщину "идеальной" и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса.