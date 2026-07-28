В европейской стране лесной пожар поставил под угрозу военное производство

Крупнейший за последние 50 лет лесной пожар во Франции вплотную приблизился к объектам оборонной промышленности. Под угрозой оказались военные производства на западе региона Бордо.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Parisien.

Опасность возникла для оборонных и научных объектов, расположенных в этом районе. В частности, речь идет о четырех предприятиях ArianeGroup, одно из которых занимается производством топлива для баллистических ракет M51. Пожар также угрожает предприятиям Dassault, Safran и Thales.

На фоне распространения огня Министерство вооруженных сил Франции распорядилось выделить необходимые средства для обеспечения защиты предприятий оборонного комплекса.

Масштабный лесной пожар вспыхнул на юго-западе Франции в конце июля. Согласно последним данным, огнем охвачено около 115 тысяч гектаров территории. В департаменте Жиронда, который сильнее всего пострадал от пожара, число эвакуированных превысило 220 тысяч человек.