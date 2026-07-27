В Латинской Америке зафиксировали землетрясение

В чилийском регионе Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы на глубине 93 километров.

По предварительной информации, сообщений о погибших, пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. Местные власти продолжают оценивать последствия землетрясения.

Антофагаста является одним из ключевых горнодобывающих регионов Чили, известным добычей меди. Регион расположен на побережье Тихого океана в зоне высокой сейсмической активности.