https://news.day.az/world/1850469.html В Латинской Америке зафиксировали землетрясение В чилийском регионе Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы на глубине 93 километров.
В Латинской Америке зафиксировали землетрясение
В чилийском регионе Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы на глубине 93 километров.
По предварительной информации, сообщений о погибших, пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. Местные власти продолжают оценивать последствия землетрясения.
Антофагаста является одним из ключевых горнодобывающих регионов Чили, известным добычей меди. Регион расположен на побережье Тихого океана в зоне высокой сейсмической активности.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре