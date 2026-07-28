https://news.day.az/world/1850485.html Впечатляющая красота заповедника Уайт-Сандс в США - ВИДЕО В сети распространились завораживающие кадры государственного заповедника Белые пески, или Уайт-Сандс в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Дюны в этом месте постоянно меняют форму и медленно движутся по ветру. Представляем вашему вниманию данное видео:
Впечатляющая красота заповедника Уайт-Сандс в США - ВИДЕО
В сети распространились завораживающие кадры государственного заповедника Белые пески, или Уайт-Сандс в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Дюны в этом месте постоянно меняют форму и медленно движутся по ветру.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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