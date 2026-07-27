МЧС подвело итоги работы за неделю - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает работу по реализации возложенных на него задач, включая обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на основании обращений, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям, за прошедшую неделю подразделения ведомства осуществили 881 выезд в связи с пожарами, а также провели аварийно-спасательные мероприятия по 36 случаям обнаружения людей в беспомощном состоянии и по 2 фактам дорожно-транспортных происшествий. Благодаря принятым оперативным мерам удалось своевременно ликвидировать возгорания и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Всего за минувшую неделю силами Министерства по чрезвычайным ситуациям были спасены 38 человек, среди которых 9 несовершеннолетних. Два человека получили различные травмы, тела семи погибших были переданы соответствующим службам.