Азербайджан закупит новейшие турецкие самолеты - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан закупит новейшие турецкие учебные самолеты HÜRKUŞ 2.

Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Мехмет Демироглу в эфире телеканала Haber Türk.

По его словам, переговоры с Азербайджаном находятся на завершающей стадии.

"Можно сказать, что с Азербайджаном мы уже практически дошли до подписания соглашения", - заявил Демироглу.

Глава TUSAŞ также рассказал о завершении работ над обновленной версией самолета. В рамках проекта HÜRKUŞ 2 пройдены все испытания и получены необходимые разрешения, после чего компания приступила к поставкам.

Демироглу напомнил, что ранее были разработаны и экспортированы модификации HÜRKUŞ A, B и C. Впоследствии возникла необходимость обновить самолет, что привело к запуску новой программы.

"Мы начали программу разработки под названием HÜRKUŞ 2. По состоянию на этот месяц все испытания и процедуры утверждения завершены, поставки начались", - сообщил он.

По словам Демироглу, интерес к самолету проявляют также страны Персидского залива, Африки и Южной Америки. Потенциальные заказчики рассматривают возможность приобретения как учебной, так и вооруженной версии HÜRKUŞ.

Первый полет HÜRKUŞ-II состоялся 30 декабря 2024 года. Во время испытания самолет поднялся на высоту 6 500 футов, развил скорость 140 узлов и провел в воздухе 20 минут.

Согласно первоначальному плану, первые 15 самолетов должны были поступить на вооружение Военно-воздушных сил Турции в 2025 году. Поставку остальных 40 машин планировалось завершить до 2027 года.

При создании HÜRKUŞ-II использовался опыт, полученный в ходе разработки версии HÜRKUŞ-B, а также современные авиационные технологии. Обновленная конструкция позволила сделать самолет легче, быстрее и маневреннее.

Инженеры сократили массу и аэродинамическое сопротивление, уменьшили потери мощности двигателя и упростили техническое обслуживание. Самолет получил новый обтекатель, измененные законцовки крыльев со встроенными световыми приборами, оптимизированный наплыв киля, а также обновленную геометрию воздухозаборника и выхлопной системы.

У HÜRKUŞ-II повысились скорость, скорость крена и показатели максимальной перегрузки. Разработчики называют его одним из самых маневренных самолетов в своем классе.

Машина также оснащена современным кокпитом с упрощенным человеко-машинным интерфейсом и обеспечивает пилоту широкий угол обзора.