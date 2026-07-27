В движении некоторых поездов наблюдаются задержки - ПРИЧИНА

Сильный ветер стал причиной задержки движения некоторых поездов на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

"Из-за сильного ветра, наблюдавшегося сегодня утром на Абшеронском полуострове, произошел сбой в электроснабжении, что привело к кратковременным задержкам в движении некоторых поездов по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги", - отметили в ADY.

В компании добавили, что в настоящее время неисправность устранена, и поезда вновь следуют по расписанию.