https://news.day.az/society/1850412.html В движении некоторых поездов наблюдаются задержки - ПРИЧИНА Сильный ветер стал причиной задержки движения некоторых поездов на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии. Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).
В движении некоторых поездов наблюдаются задержки - ПРИЧИНА
Сильный ветер стал причиной задержки движения некоторых поездов на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.
Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).
"Из-за сильного ветра, наблюдавшегося сегодня утром на Абшеронском полуострове, произошел сбой в электроснабжении, что привело к кратковременным задержкам в движении некоторых поездов по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги", - отметили в ADY.
В компании добавили, что в настоящее время неисправность устранена, и поезда вновь следуют по расписанию.
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