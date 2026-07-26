https://news.day.az/world/1850310.html Живописные виды английского Пик-Дистрикта - ВИДЕО В сети распространилось видео живописных пейзажей национального парка Пик-Дистрикт - возвышенной местности в центральной и северной Англии, расположенной преимущественно на территории северного Дербишира. Day.Az представляет вашему вниманию эти впечатляющие кадры:
Живописные виды английского Пик-Дистрикта - ВИДЕО
В сети распространилось видео живописных пейзажей национального парка Пик-Дистрикт - возвышенной местности в центральной и северной Англии, расположенной преимущественно на территории северного Дербишира.
Day.Az представляет вашему вниманию эти впечатляющие кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре