https://news.day.az/society/1850251.html На фестивале «Яйлаг» в Гёйгёле обрушилась сцена На Национальном фестивале "Яйлаг", проходящем в Гёйгёле, обрушилась сцена. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории этнопоселка "Хан Юрду", где проводится фестиваль. В результате обрушения сцены несколько человек получили травмы. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи.

На фестивале «Яйлаг» в Гёйгёле обрушилась сцена

Общество, 25 июля 2026 20:09 (UTC +04:00) 948
На фестивале «Яйлаг» в Гёйгёле обрушилась сцена

На Национальном фестивале "Яйлаг", проходящем в Гёйгёле, обрушилась сцена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории этнопоселка "Хан Юрду", где проводится фестиваль.

В результате обрушения сцены несколько человек получили травмы.

На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи.

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