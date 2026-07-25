https://news.day.az/society/1850251.html На фестивале «Яйлаг» в Гёйгёле обрушилась сцена На Национальном фестивале "Яйлаг", проходящем в Гёйгёле, обрушилась сцена. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории этнопоселка "Хан Юрду", где проводится фестиваль. В результате обрушения сцены несколько человек получили травмы. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи.
На фестивале «Яйлаг» в Гёйгёле обрушилась сцена
На Национальном фестивале "Яйлаг", проходящем в Гёйгёле, обрушилась сцена.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории этнопоселка "Хан Юрду", где проводится фестиваль.
В результате обрушения сцены несколько человек получили травмы.
На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи.
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