https://news.day.az/society/1850251.html

На фестивале «Яйлаг» в Гёйгёле обрушилась сцена

На Национальном фестивале "Яйлаг", проходящем в Гёйгёле, обрушилась сцена. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории этнопоселка "Хан Юрду", где проводится фестиваль. В результате обрушения сцены несколько человек получили травмы. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи.