Названы три простых способа ускорить работу Windows

Даже старый компьютер с Windows может работать заметно быстрее, если изменить несколько настроек системы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили эксперты издания How-To Geek.

Специалисты рекомендуют в первую очередь проверить автозагрузку и отключить программы, которые автоматически запускаются вместе с операционной системой. Это можно сделать через "Диспетчер задач" в разделе "Приложения автозагрузки".

Еще один способ повысить производительность - запретить редко используемым приложениям работать в фоновом режиме. В противном случае они продолжают расходовать ресурсы компьютера даже после закрытия. Соответствующий параметр доступен в настройках для каждого приложения.

Кроме того, эксперты советуют отключить часть визуальных эффектов Windows. Хотя они делают интерфейс более привлекательным, их обработка требует дополнительных ресурсов, что может снижать скорость работы системы, особенно на менее производительных устройствах.