https://news.day.az/hitech/1850000.html Назван способ сэкономить на зарядке для смартфона Приобретать дорогой кабель с поддержкой максимальной мощности зарядки назвали нецелесообразным в большинстве случаев. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам журналисты портала Панкила Шаха, он перестал приобретать зарядки для гаджетов с поддержкой максимально возможной мощности.

Назван способ сэкономить на зарядке для смартфона

Наука и технологии, 25 июля 2026 04:18 (UTC +04:00) 833
Назван способ сэкономить на зарядке для смартфона

Приобретать дорогой кабель с поддержкой максимальной мощности зарядки назвали нецелесообразным в большинстве случаев. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналисты портала Панкила Шаха, он перестал приобретать зарядки для гаджетов с поддержкой максимально возможной мощности. Автор назвал такой подход осознанным и предложил пользователям экономить на зарядных аксессуарах.

Специалист пояснил, что большинству потребителей кабели мощностью 100 или 240 ватт не нужны. Перед покупкой он посоветовал узнать максимальную мощность зарядки, которую поддерживает смартфон или компьютер пользователя. Так, если телефон принимает энергию мощностью до 45 ватт, то кабель, рассчитанный на 65 или 100 ватт, не улучшит ситуацию. "Кабель на 100 или 240 ватт не зарядит смартфон быстрее, чем кабель на 60 ватт. Он просто будет стоить дороже и выполнять ту же работу", - объяснил журналист.

Шах рассказал, что приобретать провода с поддержкой зарядки большой мощности стоит в том случае, если кабель предназначен для компьютера или другого гаджета, рассчитанного на эту мощность. При этом легкие ноутбуки обычно потребляют при зарядке до 45-65 ватт, а игровые машины - 100-140 ватт.

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