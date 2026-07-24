США и Британия планируют международную конференцию по Ормузскому проливу

Вашингтон и Лондон готовят встречу глав Минобороны и военных чиновников западных стран, посвященную созданию коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axios, ее планируют провести в британиской столице на следующей неделе, однако точная дата и программа все еще обсуждаются.

По данным источников, Вашингтон намерен продолжить обсуждения, которые вели в последние месяцы Британия и Франция. Одним из этих предложений является прекращение боевых действий в районе пролива, чтобы обеспечить достаточно безопасную обстановку для проведения международной морской миссии.

Источники также сообщили, что США рассчитывают на направление союзниками в регион кораблей для разминирования, боевых кораблей и беспилотных систем для обеспечения безопасности морских торговых путей.